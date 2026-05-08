【サブカルヤサコの黒日和】 5月8日公開 「サブカルヤサコの黒日和」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月8日、渋谷豪氏の読み切りマンガ「サブカルヤサコの黒日和」を月マガ基地に公開した。 本作は、「第27回月マガコミック大賞デビュー！」の大賞受賞作。ド田舎の高校に通う早口サブカル女子高生戸川マサコは、マイナー趣味を持っている優越感と自分への劣等感の間で日々