2016年4月、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震が、2回発生した。14日の前震と16日の本震がもたらした被害は、死者274人・住家被害約20万軒と甚大であった。 熊本地震から10年を経た現在、度重なる水害や新型コロナウイルス禍を経た熊本県で達成されたことと、残された「宿題」は、どのようなものだろうか。 被災者の「住まい」の問題に焦点を当て、住民・支援団体・社会福祉協議会・行政のそれぞれの立場にあった人々