よだれが多い原因3つ 1.リラックスや興奮による生理的なよだれ 猫はリラックスしているときや、気持ちよく撫でられているときに、よだれを垂らすことがあります。 これは副交感神経が優位になり、唾液の分泌が促進されるためです。こうした場合のよだれは、透明でサラサラとしているのが特徴です。 2.口の中のトラブル よだれが増える原因として多いのが、歯周病や腫瘍、口内炎などの口腔内の異常です。痛