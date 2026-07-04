実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線のリクライニング声かけ論争について持論を展開した。ひろゆき氏は「新幹線や飛行機で『シート倒していいですか？』と聞く人は『嫌です』と言われたら、シートを倒さないまま目的地に行く覚悟があるんだよね？」と投げかける。また「後ろの人がなんて答えようとシートを倒す気なら、茶番に付き合わせるのが失礼」とし「断られるのが嫌