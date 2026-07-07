実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、海外生活に向かない人の特徴について私見を展開した。ひろゆき氏は「母国を出ると仲のいい友達と遊ぶ機会が減る。芸能人など人と接触するのが好きな人は向いてない」と投稿。また「長期の外国生活してる男性にエンジニア率が高いのは、身体接触を重視してないからな気がする。『コロナ禍のリモートワーク最高！』と言えた人が外国生活に向