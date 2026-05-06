県選挙管理委員会は、19歳の投票率を上げようと高校生が手紙で未来の自分にメッセージを送る取り組みを進めています。 『届け！未来レター』は、県内の高校生が自分宛てに投票を呼びかける手紙を書いて、19歳で迎える選挙のときに受け取ります。5月31日投開票の県知事選挙を前に、19歳になった2人へ手紙が渡されました。 ■柳澤龍之介さん(19) 「過去の自分からメッセージをもらい、政治への関心が