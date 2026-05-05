5月5日はこどもの日。高知県内の観光スポットは大勢の家族連れでにぎわい、元気な子どもたちの声が響いていました。香美市香北町のアンパンマンミュージアムには、県内外から多くの家族連れで賑わっていました。エントランスでは、やなせたかしさんがモデルのキャラクター「やなせうさぎ」像がお出迎え。地下1階にあるアンパンマンの町並みを再現したジオラマの前では、お気に入りのキャラクターを探しながら子