謎番号はダンプの「安全運行」に欠かせない重要なものだったダンプカーの荷台に大きく表示された「品川 建 12345」のような番号。通称「ダンプナンバー」や「ゼッケン」と呼ばれるこの表示の正式名称は、「表示番号」です。この表示は、1968年に施行された「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」、いわゆる「ダンプ規制法」によって義務付けられています。【画像】「ええええっ……!?」 これ