「日本サッカー史上最高の選手」「また会えて本当に嬉しい」ジーコが再会を報告！激エモ２ショットにファン熱狂
エモーショナルな再会が実現した。
元日本代表監督のジーコ氏が、５月４日にインスタグラムを更新。古巣である鹿島アントラーズのクラブアドバイザーとして来日中のなか、中田英寿氏がオーガナイザーを務めた日本酒のイベントに足を運んだと報告した。
「私の教え子であり友人で、日本サッカー史上最高の選手の１人、ヒデトシ・ナカタと会った。六本木ヒルズで開催された『CRAFT SAKE WEEK2026』に招待してくれたんだ。大成功で、日本酒も素晴らしかった。ありがとう、ヒデ。また会えて本当に嬉しいよ」
御年73歳のレジェンドは、ドイツW杯などを共に戦った教え子との２ショットをアップ。貴重な写真を見たファンから「legend＆legend」「お二人の笑顔がとてもいい」「ジーコが日本酒好きとはなんか嬉しい！！」「ジーコありがとう」といったコメントが寄せられている。
ジーコ氏は６月上旬まで日本に滞在する予定となっている。引き続き、素敵な再会・出会いに期待できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ファン感激！ジーコ氏が教え子との超貴重２ショット披露
元日本代表監督のジーコ氏が、５月４日にインスタグラムを更新。古巣である鹿島アントラーズのクラブアドバイザーとして来日中のなか、中田英寿氏がオーガナイザーを務めた日本酒のイベントに足を運んだと報告した。
「私の教え子であり友人で、日本サッカー史上最高の選手の１人、ヒデトシ・ナカタと会った。六本木ヒルズで開催された『CRAFT SAKE WEEK2026』に招待してくれたんだ。大成功で、日本酒も素晴らしかった。ありがとう、ヒデ。また会えて本当に嬉しいよ」
御年73歳のレジェンドは、ドイツW杯などを共に戦った教え子との２ショットをアップ。貴重な写真を見たファンから「legend＆legend」「お二人の笑顔がとてもいい」「ジーコが日本酒好きとはなんか嬉しい！！」「ジーコありがとう」といったコメントが寄せられている。
ジーコ氏は６月上旬まで日本に滞在する予定となっている。引き続き、素敵な再会・出会いに期待できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ファン感激！ジーコ氏が教え子との超貴重２ショット披露