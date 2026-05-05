【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは世界経済
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、他者への警告を込めた厳しい行為、科学の分野で登場する元素名、そして世界の経済を動かす取引の場という、3つの言葉を選びました。社会のニュースや理科の授業を思い出しながら、共通して入る2文字を特定しましょう。
み□□め
□□うむ
かわ□□じょう
ヒント：他の人への警告とするために、誰かを厳しく処罰すること。柔らかい銀白色の金属。そして、円やドルなどの通貨が交換・売買される場所のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せし」を入れると、次のようになります。
みせしめ（見せしめ）
せしうむ（セシウム）
かわせしじょう（為替市場）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、道徳や規律に関する表現、科学的な物質名、そしてグローバルな経済用語という、非常に硬いジャンルの言葉を組み合わせました。音の構成を意識することで、全く異なる分野の言葉同士に潜む不思議な共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、他者への警告を込めた厳しい行為、科学の分野で登場する元素名、そして世界の経済を動かす取引の場という、3つの言葉を選びました。社会のニュースや理科の授業を思い出しながら、共通して入る2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
み□□め
□□うむ
かわ□□じょう
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正解：せし正解は「せし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せし」を入れると、次のようになります。
みせしめ（見せしめ）
せしうむ（セシウム）
かわせしじょう（為替市場）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、道徳や規律に関する表現、科学的な物質名、そしてグローバルな経済用語という、非常に硬いジャンルの言葉を組み合わせました。音の構成を意識することで、全く異なる分野の言葉同士に潜む不思議な共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)