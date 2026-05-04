ＪＲ御殿場線（資料写真）４日未明の強風の影響で、ＪＲ御殿場線は始発から一時上下線で運転を見合わせた。ＪＲ東海静岡広報室によると、同線は午前３時５０分ごろに静岡県内の御殿場駅や富士岡駅の風速計が規制値に達し、始発から上下線で運転を見合わせた。同７時１０分ごろには、松田─東山北間で倒木が確認された。安全確認を終え、同８時に運転を再開した。上下線計１４本が全区間、一部区間で運休するなどし、約１４１