なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく、覚えやすいよう、できるかぎりシンプルな配合に。試作を重ねたオレぺの自信作なんです。今回は、肉汁たっぷりの「油淋鶏(ユーリンチー)」をご紹介します。たとえば、「油淋鶏（ユーリンチー）」の味つけなら。ねぎ甘酢だれの黄金比率この「ね