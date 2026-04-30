5日の「こどもの日」はもう間もなくですね。秋田市で手作りのこいのぼりを持った園児たちが商店街を練り歩き、地域に元気と笑顔を届けました。「えいえいおー！」気合十分で出発式に臨んだのは、秋田市の聖霊幼稚園・保育園に通う園児たちです。毎年、5月5日の「こどもの日」を前に、「こいのぼり隊」として商店街を練り歩いています。青空のもと、年中園児と年長園児合わせて43人が、お手製のこいのぼりやかぶとを身に着け