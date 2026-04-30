新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、地上波放送に先駆け“ABEMA限定先行配信版”の公開が決定している新作夏アニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』の配信スケジュールを発表した。 TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と彼が通うスーパーで働くミス