YOSHIKIが、現地時間4月27日に米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されたロサンゼルス・ドジャースの＜Japanese Heritage Night＞に出演し、試合前セレモニーにてアメリカ国歌を披露した。YOSHIKIは、ドジャースのチームカラーでもあるブルーを基調とした衣装で登場。また、ステージに設置されたキーボードも同様にブルーで統一され、会場の雰囲気と呼応するようなビジュアル演出も印象を残した。今回のパフォーマンスでは