YOSHIKI、2年ぶりのドジャー・スタジアムでピアノ×DJ×ボーカリストでアメリカ国歌披露「またこういう機会をいただけて光栄に思います」
YOSHIKIが、現地時間4月27日に米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されたロサンゼルス・ドジャースの＜Japanese Heritage Night＞に出演し、試合前セレモニーにてアメリカ国歌を披露した。
YOSHIKIは、ドジャースのチームカラーでもあるブルーを基調とした衣装で登場。また、ステージに設置されたキーボードも同様にブルーで統一され、会場の雰囲気と呼応するようなビジュアル演出も印象を残した。
今回のパフォーマンスでは、AshleyとBeverlyの2名の女性ボーカリストを迎え、YOSHIKIはピアノ演奏に加えDJセットも披露。ピアノを軸にしながらも電子的要素を織り交ぜた構成により、YOSHIKIにしか成し得ない独自のアレンジが展開されたという。2024年に同会場で披露されたが、今回は編成・構成ともに一新され、クラシカルな美しさと先鋭的なサウンドが交差する、まったく異なるアプローチで観客を魅了した。
なお、YOSHIKIは現地時間の4月26日に、米国のテレビ番組KTLA『Weekend Morning News』にも出演していた。番組内では、翌日に控えたドジャー・スタジアムでのパフォーマンスに加え、7月に予定しているウォルト・ディズニー・コンサートホール公演についても語った。
今回の出演にあたり、YOSHIKIはチャンピオンリングを両手の指に着け、笑顔で写真撮影に応じながら「またこういう機会をいただけて光栄に思いますし、素晴らしいタイミングで招いていただいたことに感謝しています。大谷選手、山本選手、佐々木朗希選手をはじめ、日本人選手の活躍をとても嬉しく思っています。今日の演奏後には試合をゆっくり楽しみたいですね」とコメント。
また、7月16日、17日に米ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催予定の＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞については、2夜それぞれが異なるコンセプトと内容で構成される特別なステージになることを明かした。なお同公演は、頸椎手術とリハビリを経て迎えるアメリカ本格復帰のステージとなる。
さらに、8月にはグランド ハイアット 東京 ボールルームにて、ディナーショー＜EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN 100th ANNIVERSARY＞の開催も予定されている。
◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞
日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）
会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール
タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」
チケット販売スケジュール（現地時間）：
3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行
4月10日（金）10:00〜 一般販売
チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026
詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/
◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞
会場：グランドハイアット東京 ボールルーム
公演数：5公演
詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
＜ディナーショー公演概要＞
チケット料金：
Breakfast Show 98,000円（税込）
Dinner Show 110,000円（税込）
VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）
VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ
ト代含む)
▼スケジュール
8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
▼チケット販売スケジュール
4月6日（月）12:00〜12日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（１次先行）
4月13日（月）12:00〜4月19日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（２次先行）
4月20日（月）12:00〜26日（日）23:59 三井住友VISA&MASTER カード先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI+ / YOSHIKI チャンネル先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI SCARLET ARMY 先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59TEAM YOSHIKI / 海外居住者先行
5月7日（木）12:00〜5月17日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（３次先行）
5月18日（月）12:00〜5月24日（日）23:59 楽天チケット プレイガイド先行
5月30日（土）12:00〜一般販売開始
▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容
1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏
2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影
3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）
4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト
5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け
6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ
ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）
7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ
8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）
9 センターステージ最前列テーブル確約
10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス
11 VVIP 専用受付
12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート
13 専用VVIP ルームのご利用
▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容
1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影
2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）
3 センターステージ２列目テーブルまで確約
4 VIP プレミアムパッケージ専用パス
5 VIP 専用受付
6 VIP 専用コンシェルジュ
7 VIP 専用ラウンジ
▼ディナーショー各種申込みについて
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
「楽天カード YOSHIKI デザイン」先行：https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/
「YOSHIKI VISA CARD VIP」先行：https://r10.to/ydvisavip2026
「YOSHIKI VISA CARD」先行：https://r10.to/ydvisa2026
「yoshiktty Mastercard」先行：https://r10.to/ydyoshikitty2026
「YOSHIKI +」先行：https://www.yoshikiplus.com/
「YOSHIKI CHANNEL」先行：https://r10.to/yd-channel2026
「YOSHIKI SCARLET ARMY」先行：https://www.yoshiki.net/scarletarmy
「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026
「海外居住者」先行：近日受付詳細公開
「楽天チケット」先行：https://r10.to/yoshiki2026
一般発売：https://r10.to/yoshiki2026
関連リンク
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◆YOSHIKI オフィシャルInstagram
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