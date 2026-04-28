YOSHIKIが、現地時間4月27日に米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されたロサンゼルス・ドジャースの＜Japanese Heritage Night＞に出演し、試合前セレモニーにてアメリカ国歌を披露した。

YOSHIKIは、ドジャースのチームカラーでもあるブルーを基調とした衣装で登場。また、ステージに設置されたキーボードも同様にブルーで統一され、会場の雰囲気と呼応するようなビジュアル演出も印象を残した。

今回のパフォーマンスでは、AshleyとBeverlyの2名の女性ボーカリストを迎え、YOSHIKIはピアノ演奏に加えDJセットも披露。ピアノを軸にしながらも電子的要素を織り交ぜた構成により、YOSHIKIにしか成し得ない独自のアレンジが展開されたという。2024年に同会場で披露されたが、今回は編成・構成ともに一新され、クラシカルな美しさと先鋭的なサウンドが交差する、まったく異なるアプローチで観客を魅了した。

なお、YOSHIKIは現地時間の4月26日に、米国のテレビ番組KTLA『Weekend Morning News』にも出演していた。番組内では、翌日に控えたドジャー・スタジアムでのパフォーマンスに加え、7月に予定しているウォルト・ディズニー・コンサートホール公演についても語った。

今回の出演にあたり、YOSHIKIはチャンピオンリングを両手の指に着け、笑顔で写真撮影に応じながら「またこういう機会をいただけて光栄に思いますし、素晴らしいタイミングで招いていただいたことに感謝しています。大谷選手、山本選手、佐々木朗希選手をはじめ、日本人選手の活躍をとても嬉しく思っています。今日の演奏後には試合をゆっくり楽しみたいですね」とコメント。

また、7月16日、17日に米ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催予定の＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞については、2夜それぞれが異なるコンセプトと内容で構成される特別なステージになることを明かした。なお同公演は、頸椎手術とリハビリを経て迎えるアメリカ本格復帰のステージとなる。

さらに、8月にはグランド ハイアット 東京 ボールルームにて、ディナーショー＜EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN 100th ANNIVERSARY＞の開催も予定されている。

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞ 日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」 チケット販売スケジュール（現地時間）：

3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行

4月10日（金）10:00〜 一般販売 チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/

◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞

会場：グランドハイアット東京 ボールルーム

公演数：5公演

詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/ ＜ディナーショー公演概要＞

チケット料金：

Breakfast Show 98,000円（税込）

Dinner Show 110,000円（税込）

VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）

VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ

ト代含む) ▼スケジュール

8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00） ▼チケット販売スケジュール

4月6日（月）12:00〜12日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（１次先行）

4月13日（月）12:00〜4月19日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（２次先行）

4月20日（月）12:00〜26日（日）23:59 三井住友VISA&MASTER カード先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI+ / YOSHIKI チャンネル先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI SCARLET ARMY 先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59TEAM YOSHIKI / 海外居住者先行

5月7日（木）12:00〜5月17日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（３次先行）

5月18日（月）12:00〜5月24日（日）23:59 楽天チケット プレイガイド先行

5月30日（土）12:00〜一般販売開始 ▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容

1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏

2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影

3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト

5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け

6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ

ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）

7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ

8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）

9 センターステージ最前列テーブル確約

10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス

11 VVIP 専用受付

12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート

13 専用VVIP ルームのご利用 ▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容

1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影

2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

3 センターステージ２列目テーブルまで確約

4 VIP プレミアムパッケージ専用パス

5 VIP 専用受付

6 VIP 専用コンシェルジュ

7 VIP 専用ラウンジ ▼ディナーショー各種申込みについて

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/

「楽天カード YOSHIKI デザイン」先行：https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/

「YOSHIKI VISA CARD VIP」先行：https://r10.to/ydvisavip2026

「YOSHIKI VISA CARD」先行：https://r10.to/ydvisa2026

「yoshiktty Mastercard」先行：https://r10.to/ydyoshikitty2026

「YOSHIKI +」先行：https://www.yoshikiplus.com/

「YOSHIKI CHANNEL」先行：https://r10.to/yd-channel2026

「YOSHIKI SCARLET ARMY」先行：https://www.yoshiki.net/scarletarmy

「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026

「海外居住者」先行：近日受付詳細公開

「楽天チケット」先行：https://r10.to/yoshiki2026

一般発売：https://r10.to/yoshiki2026