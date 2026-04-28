ゴールデンウイーク期間中、高速道路は各地で渋滞が予想される。せっかくのドライブだけに、故障やトラブルは避けたいゴールデンウイークの道路は、普段あまり運転しない?休日ドライバー?が一斉に押し寄せ、毎年カオスと化す。そこで、普段クルマに乗らない人が見落としがちな安全運転の心得から車道で横行する?無法運転?の実情まで徹底解説!!【写真】モバイルバッテリーが発火する様子【大渋滞に故障......。クルマにも潜む危険】