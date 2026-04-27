マツダが2025年度国内で生産した台数は、前の年を下回りましたが、目標の70万台は維持しました。マツダが4月27日に発表した、2025年度の国内生産台数は約73万5000台で、2期連続のマイナスとなりました。マツダ6の生産が終了したものの、欧米向けの新型CX-5の生産が本格化したことで、トランプ関税による部品メーカーなどへの影響を抑えるため、維持する方針を示していた70万台は上回りました。一方、販売台