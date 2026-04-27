KIRITOが4月25日、神奈川・YOKOHAMA Bay Hallにて全国ツアー＜KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」＞をスタートさせた。ミニアルバム『SHIFT』を掲げて行われる全11公演の同ツアーより初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。今年2月開催のバースデー公演＜PARADIGM RIFT＞、ミニアルバム『SHIFT』、本ツアー＜THE SHIFT COMPLETE＞。これら3つの並びには明確な関連性があり、ひとつの物語構造が見て取れる。大きな転