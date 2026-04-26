謎の殺人鬼“ゴーストフェイス”をめぐるサスペンスホラー『スクリーム』シリーズ最新作、『スクリーム 7』が６月19日（金）より緊急公開されることが決定した。

今作では、『スクリーム』(98)『スクリーム2』(97)『スクリーム4: ネクスト・ジェネレーション』(11)の脚本家を務めたケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナル主要キャストも再集結。今年２月に全米で公開されるとシリーズ史上No.1のオープニングを記録し、１作目の興行収入をはるかに超える大ヒットとなった。

併せて予告編が解禁。のっけから惜しみなくゴーストフェイスがお目見えし、容赦ない凶行に及んでいく。過去のすべての惨劇を生き延びたシドニー・プレスコット（ネーヴ・キャンベル）がようやく手に入れた平穏な生活は、１本の電話によって粉々に打ち砕かれてしまう。今度は彼女の娘がターゲットになるのだった。果たして、今回の犯人は？

日本では、ウェス・クレイヴン監督が手掛けた４作目『スクリーム4: ネクスト・ジェネレーション』(11)までは劇場公開されていたが、『アビゲイル』の監督コンビによる『スクリーム』(22)、『スクリーム６』(23)は劇場未公開となった。今作でゴーストフェイスが久しぶりに日本のスクリーンにカムバックだ。

『スクリーム 7』

６月19日（金）より緊急公開

監督：ケヴィン・ウィリアムソン

脚本：ジェームズ・バンダービルド/ガイ・ビューシック

出演：ネーヴ・キャンベル/コートニー・コックス/アンナ・キャンプ/ジョエル・マクヘイル/イザベル・メイ

配給：東和ピクチャーズ・東宝

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