税理士と社労士（社会保険労務士）はともに、国家資格です。どちらの資格も専門的知識が求められるため、一般的に高年収だと考える人は多いでしょう。 本記事では、税理士と社労士の年収目安をご紹介するとともに、それぞれの仕事内容や有資格者になるためのプロセスについて解説します。 「税理士」と「社労士」の年収目安 まずは税理士と社労士それぞれの平均的な年収の目安を見ていきましょう。 厚生労働省「