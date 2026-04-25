タレントの辻希美が24日、自身のアメブロを更新。コストコでの撮影に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが同行したことを報告した。【映像】辻希美、育児で体が不調の中作った長男のお弁当辻は「今日もお弁当作りからスタート」と切り出し、可愛らしくアレンジされた手作り弁当を披露した。続けて、この日はコストコで撮影があったことを報告。「夢もいい子にお付き合いしてくれて ありがとうさん」と、撮影に同行したという夢空ち