NASA（アメリカ航空宇宙局）の「Crew-11」ミッションで2回目のISS（国際宇宙ステーション）長期滞在を行った、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の油井亀美也宇宙飛行士。今回のミッションで、宇宙滞在日数は累計300日を超えました。sorae編集部は2026年4月23日、JAXA東京事務所にて油井宇宙飛行士へのインタビューを実施。長期間のISS滞在で感じた地球の尊さから、日本独自の有人宇宙輸送の未来まで、日本の宇宙開発に対する熱い想い