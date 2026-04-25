きょうは、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。特に東〜北日本は、広く晴れて行楽日和となりそうです。一方、西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部では夜ほど雨の降る所があるでしょう。最高気温は、きのうと同じかやや高い所が多く、西日本は２５℃以上の夏日の所もありそうです。福岡は最高気温２５℃の予想で、日中は半袖でも過ごせる暑さとなるでしょう。お出かけをされる方は、暑さ対策や紫外線対策をした方が