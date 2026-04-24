新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、国内最高峰のGTカーレース「SUPER GT」の2026年シーズンのレースダイジェストや初心者でも楽しめるオリジナル企画をお届けする番組『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』を放送中。初回となる#１では開幕戦となる「Rd.１ 岡山国際サーキット」の模様を４月17日（金）に生放送でお届け。番組MCを務めるお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんは岡山国際サーキットに潜入し、大物関係者への直撃イン