クマの出没への対策を話し合う山形県のクマ対策会議が今年度初めて開かれ、今年に入ってからのクマの目撃件数が74件と、去年の同じ時期と比べほぼ倍となっていることが報告されました。山形県によりますと、県内のクマの目撃件数は去年3079件と、2003年の統計開始以降、最多となりました。こうしたなか、クマへの対策を話し合う県のクマ対策会議が、今年度初めて開かれました。会議では、今年に入ってから4月19日現在のクマの目撃