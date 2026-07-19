サッカー・ワールドカップの決勝を19日（日本時間20日）に控えたスペイン代表は、雷雨の影響で前日の最終調整を中止しました。18日、決勝の舞台となるニュージャージー州は豪雨に見舞われました。ロイター通信によりますと、スペインサッカー連盟は18日、落雷の危険があるため安全規定に従い、現地で予定していた屋外練習を中止したと発表しました。対戦するアルゼンチン代表も雷雨の影響で予定より約45分遅れて練習を始めました。