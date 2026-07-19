人気の芸能人やアナウンサーを司会に、この春から始まった報道・ニュースワイド番組がそろってコケた。いずれも世帯視聴率2〜3％台の低迷。不振の理由は、強力な裏番組があるのも一つだが、「何度も見たニュースや映像ばかりで退屈」ということが大きい。秋には「ミヤネ屋」降板するのに…宮根誠司が今も「嫌いな司会者」でダントツのなぜ谷原章介の「SUNDAYブレイク.」（フジテレビ系・日曜午前7時）は、「今週チェックしたい