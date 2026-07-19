20日にダブルヘッダー【MLB】ドジャース ー ヤンキース（日本時間19日・ニューヨーク）18日（日本時間19日）にヤンキースタジアムで行われる予定だったヤンキース-ドジャース戦は、悪天候が長時間続く予報のため延期となった。ヤンキースが発表した。大谷翔平投手は指名打者として出場することが見込まれていた。19日（同20日）にダブルヘッダーで行われる。第1試合の開始時間は12時35分（日本時間1時35分）。第2試合は19時20