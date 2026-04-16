【プロ野球スピリッツ2026】 7月16日 発売予定 価格：通常版（パッケージ・ダウンロード） 8,778円 デジタルデラックス版（ダウンロード） 10,978円 コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Steam用スポーツ「プロ野球スピリッツ2026」を7月16日に発売する。価格は通常版が8,778円、デジタルデラックス版が10,978円。