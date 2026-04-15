W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。本日4月15日（水）、同ドラマの第2話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！“トラックで爆走する捜査本部”を題材にした、かつてない刑事ドラマとなる本作。警察庁関東管区警察局の移動捜査課は、大型トラック、通称・一