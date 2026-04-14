新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、４月19日（日）開催の「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN」のレギュラーシーズン最終戦となる広島サンダーズ対大阪ブルテオンの試合を無料生中継する。また、解説にはバレーボール元日本代表の高松卓矢、ゲストには元バレー部で高校時代には近畿大会ベスト８の実績を持つお笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実、さらに同じ