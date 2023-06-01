マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズは現地12日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で最終日が行われ、松山英樹（LEXUS）は7バーディー、4ボギーの69で回り、通算5アンダーでホールアウト。暫定12位とした。2021年覇者の松山は1番と3番でバーディーを奪う幸先良いスタート。5番と6番でボギーを叩くも8番でスコアを伸ばした。後半に入ると猛チャージ。10番でいきなりバーディーを