©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先日、大好きな沖縄県に行ってきました！ うれシーサー！ 沖縄県出身アーティストのHYさんが主催する「HY SKY Fes 2026」という音楽イベントにおは朝のロケでお邪魔しま