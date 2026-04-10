でかっ！英ロールス・ロイス製エンジンがドイツ歩兵戦闘車に搭載 作業員とのサイズ差がすごい
英国の「ロールス・ロイス」グループが3月30日にインスタグラムを更新し、ドイツの戦闘車両にエンジンを積み込む様子を公開した。
【写真】デカいぞ！プーマ装甲歩兵戦闘車に積み込まれるエンジン
車両の上につるされた巨大なエンジンを作業員が扱う画像を掲載。「ドイツ連邦軍のプーマ装甲歩兵戦闘車向けに、10V 890エンジンを搭載した新型MTUパワーパック約200基を納入します」と説明した。
「この先進的な推進システムは、過酷な環境下でも卓越した出力密度、信頼性、そして耐久性を発揮し、ドイツ連邦軍の技術フラッグシップとしてのプーマの地位を支えます。」とアピール。「需要の高まりに対応するため生産能力を拡大し、2028年から納入を開始します。これにより、作戦即応性を強化し、現代的で未来志向の欧州防衛能力の強化に貢献します」とした。
「ロールス・ロイス」は高級車のメーカーとして知られているが、航空機のジェットエンジンなども手がけていた。現在は自動車部門は分割され、BMWグループの傘下となっている。ジェットエンジンではユーロファイター・タイフーンに搭載されているEJ200のベースとなったXG-40を開発するなどした。
（よろず～ニュース編集部）