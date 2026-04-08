【注目度S級】☆ローツェ（6323）本決算機械Focus：米国訴訟の賠償金計上によって利益がどこまで押し下げるか、強気な今期見通しを据え置けるかがポイント。 【注目度A級】◎アルバイトタイムス（2341）本決算サービスFocus：HRテック事業の伸長で利益率がどこまで改善したか、上方修正後の次なる成長シナリオにも注目。 ◎プログリット（9560）2QサービスFocus：スタディーハッカー