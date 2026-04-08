4月9日 注目決算　注目度S：ローツェ、A：ファーストリテイリング ほか

【注目度S級】

☆ローツェ（6323） 本決算 機械

Focus：米国訴訟の賠償金計上によって利益がどこまで押し下げるか、強気な今期見通しを据え置けるかがポイント。

【注目度A級】

◎アルバイトタイムス（2341） 本決算 サービス

Focus：HRテック事業の伸長で利益率がどこまで改善したか、上方修正後の次なる成長シナリオにも注目。

◎プログリット（9560） 2Q サービス

Focus：スタディーハッカー買収のシナジーが数字に表れるか、20%超の高い利益率を保てるか。

◎ファーストリテイリング（9983） 2Q 小売業

Focus：中国事業の本格回復と欧米市場の拡大を追い風に、過去最高益をどこまで積み増せるかが焦点。

【注目度B級】

○セブン＆アイ・ホールディングス（3382） 本決算 小売業

○吉野家ホールディングス（9861） 本決算 サービス

【4月9日発表予定 38社】

＜本決算＞

2341 アルバイトタイムス サービス

2653 イオン九州 小売業

2669 カネ美食品 小売業

2686 ジーフット 小売業

2698 キャンドゥ 小売業

3093 トレジャー・ファクトリー 小売業

3382 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業

3391 ツルハホールディングス 小売業

3490 アズ企画設計 不動産

4343 イオンファンタジー サービス

4432 ウイングアーク１ｓｔ サービス

4763 クリーク・アンド・リバー社 サービス

6323 ローツェ 機械

6814 古野電気 電気機器

7512 イオン北海道 小売業

7544 スリーエフ 小売業

7649 スギホールディングス 小売業

8016 オンワードホールディングス 商社

8125 ワキタ 商社

8194 ライフコーポレーション 小売業

8198 マックスバリュ東海 小売業

8203 ミスターマックス・ホールディングス 小売業

8267 イオン 小売業

9861 吉野家ホールディングス サービス

9876 コックス 小売業

9903 カンセキ 小売業

＜3Q＞

2303 ドーン サービス

2809 キユーピー 食品

7713 シグマ光機 精密機器

9765 オオバ サービス

＜2Q＞

4728 トーセ サービス

7513 コジマ 小売業

9414 日本ＢＳ放送 通信

9560 プログリット サービス

9983 ファーストリテイリング 小売業

＜1Q＞

228A オプロ サービス

4829 日本エンタープライズ サービス

9972 アルテック 商社

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。