4月9日 注目決算　注目度S：ローツェ、A：ファーストリテイリング ほか

写真拡大

【注目度S級】
☆ローツェ（6323）　本決算　機械
Focus：米国訴訟の賠償金計上によって利益がどこまで押し下げるか、強気な今期見通しを据え置けるかがポイント。

【注目度A級】
◎アルバイトタイムス（2341）　本決算　サービス
Focus：HRテック事業の伸長で利益率がどこまで改善したか、上方修正後の次なる成長シナリオにも注目。

◎プログリット（9560）　2Q　サービス
Focus：スタディーハッカー買収のシナジーが数字に表れるか、20%超の高い利益率を保てるか。

◎ファーストリテイリング（9983）　2Q　小売業
Focus：中国事業の本格回復と欧米市場の拡大を追い風に、過去最高益をどこまで積み増せるかが焦点。

【注目度B級】
○セブン＆アイ・ホールディングス（3382）　本決算　小売業
○吉野家ホールディングス（9861）　本決算　サービス

【4月9日発表予定　38社】
＜本決算＞
2341　アルバイトタイムス　サービス
2653　イオン九州　小売業
2669　カネ美食品　小売業
2686　ジーフット　小売業
2698　キャンドゥ　小売業
3093　トレジャー・ファクトリー　小売業
3382　セブン＆アイ・ホールディングス　小売業
3391　ツルハホールディングス　小売業
3490　アズ企画設計　不動産
4343　イオンファンタジー　サービス
4432　ウイングアーク１ｓｔ　サービス
4763　クリーク・アンド・リバー社　サービス
6323　ローツェ　機械
6814　古野電気　電気機器
7512　イオン北海道　小売業
7544　スリーエフ　小売業
7649　スギホールディングス　小売業
8016　オンワードホールディングス　商社
8125　ワキタ　商社
8194　ライフコーポレーション　小売業
8198　マックスバリュ東海　小売業
8203　ミスターマックス・ホールディングス　小売業
8267　イオン　小売業
9861　吉野家ホールディングス　サービス
9876　コックス　小売業
9903　カンセキ　小売業
＜3Q＞
2303　ドーン　サービス
2809　キユーピー　食品
7713　シグマ光機　精密機器
9765　オオバ　サービス
＜2Q＞
4728　トーセ　サービス
7513　コジマ　小売業
9414　日本ＢＳ放送　通信
9560　プログリット　サービス
9983　ファーストリテイリング　小売業
＜1Q＞
228A　オプロ　サービス
4829　日本エンタープライズ　サービス
9972　アルテック　商社

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」