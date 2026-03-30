私（義母）は、夫と娘のセリナ（30才）との3人で暮らしています。私は内向的なセリナの将来を心配していました。一生一人で生きていくのかと思うと、いたたまれません。だから息子のコウヘイ家族と食事や外出をするときは、必ずセリナも連れて行っていました。けれどある日、セリナは私の誘いを断ってきました。しかも将来は自分で考えたいと言ってきて……。私は勝手に先回りして、セリナの人生を守っていると思い込んでいたのか