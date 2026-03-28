29日は、西・東日本では暖かく湿った空気や上空寒気の影響で太平洋側を中心に次第に雲が広がり、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。これらの地域ではソメイヨシノの開花や満開の発表が相次いでいますが、お花見に行く場合は早めの時間にするか折り畳み傘があると安心です。北日本は広い範囲で晴れますが、周辺を低気圧が通る北海道では所々でにわか雨やにわか雪がありそうです。沖縄は西からのびる前線の影響でくもりや雨となる