【一夜限りの大復活】あの感動のドローンショーが再び！ 「開幕1周年メモリアルイベント」が開催推計876万人を魅了した「大阪・関西万博」の感動が、開幕1周年を記念して一夜限りの大復活！4月12日に万博記念公園で開催される特別イベントでは、当時のクリエイティブチームが再集結し、ドローンショーを再び夜空へ放ちます。さらに、3月27日19時からスタートする参加型クラウドファンディングも見逃せません！支援次第で