「大阪・関西万博」のドローンショーが4/12に万博記念公園で一夜限りの復活！ 3/27からはクラウドファンディングも開始、支援者には限定グッズなどを用意

【一夜限りの大復活】あの感動のドローンショーが再び！ 「開幕1周年メモリアルイベント」が開催

推計876万人を魅了した「大阪・関西万博」の感動が、開幕1周年を記念して一夜限りの大復活！

4月12日に万博記念公園で開催される特別イベントでは、当時のクリエイティブチームが再集結し、ドローンショーを再び夜空へ放ちます。

さらに、3月27日19時からスタートする参加型クラウドファンディングも見逃せません！

支援次第で、「巨大ミャクミャク」の演出がド派手にスケールアップ。

支援者には、特別エリアでの観覧チケットはもちろん、ここでしか手に入らない限定グッズや、記念動画のエンドロールへの名前掲載プランなど、多彩なリターンも大充実しています。

現地で熱気を体感する人も、全国からオンラインで応援する人も、みんなで作り上げる次世代エンターテインメントの全貌を一挙にご紹介します！

（以下、プレスリリースより）

大阪・関西万博の夜空を、もう一度。開幕1周年記念ドローンショー特別プロジェクト始動！

推計約876万人が見上げた万博の夜空が一夜限定で蘇る！開幕1周年メモリアルイベントにてレッドクリフがドローンショーを実施、3月27日よりクラウドファンディング開始

ドローンショーの企画・運営を手がける株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」）は、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会が開催する大阪・関西万博1周年メモリアルイベント「EXPO2025 Futures」の第一弾となる開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」に協賛し、2026年4月12日（日）に万博記念公園もみじ川芝生広場（大阪府吹田市）にて、万博期間中に多くの来場者を魅了したドローンショー「One World, One Planet.」を一夜限りの特別版として実施いたします。

また本プロジェクトでは、ショーをより多くの方に身近に感じていただく取り組みとして、“参加型ドローンショー”をテーマに、2026年3月27日（金）19:00よりクラウドファンディングを開始します。

万博の夜空を彩ったドローンショー

レッドクリフは大阪・関西万博において協会企画催事のプラチナパートナーとして参画し、約半年間にわたり「One World, One Planet.」のドローンショーを実施しました。

準備期間を含む2025年3月17日から10月13日までの期間を通じて、累計140,194機のドローン飛行数を記録。

夢洲の夜空を舞台に実施されたナイトプログラム「One World, One Planet.」は、会期中171回開催され、推計約876万人（※1）が夜空を見上げた、万博を象徴するコンテンツのひとつとなりました。

万博閉幕後も、「もう一度あの光を見たい」「忘れられない夜だった」「家族にも見せたかった」といった声が数多く寄せられています。

こうした想いに応える形で、大阪・関西万博開幕から1周年の節目に、あの夜空の記憶を呼び覚ます特別なドローンショーを実施します。

クリエイティブチームが再集結

今回のショーでは、万博当時のクリエイティブチームが再集結します。

大阪・関西万博の催事企画プロデューサー・小橋賢児氏、クリエイティブディレクター・亀山淳史郎氏をはじめとするメンバーとレッドクリフが、万博の夜空を彩った演出をベースに、本イベントのためのドローンショーを制作します。

大阪・関西万博で多くの人が見上げたあの夜空の記憶が、開幕1周年の節目に一夜限定のドローンショーとして蘇ります。

“巨大ミャクミャク”を再び夜空へ

万博最終日にサプライズで登場し、多くの来場者の記憶に残った巨大ミャクミャクのドローン演出。

今回のショーでは、その記憶を踏まえながら、クラウドファンディングを通じた皆さまからのご支援の状況に応じて、演出の幅を広げていくことを検討しています。

その中には、ミャクミャクが再び夜空に描かれるような演出の実現可能性も含まれています。

より多くのご支援や想いが集まるほど表現の幅が広がり、夜空に描かれる光景もより豊かにスケールアップしていきます。

観るショーから、参加できるショーへ

今回のクラウドファンディングは、ドローンショーを「観るエンターテインメント」から「参加できる体験」へと広げる取り組みです。

リターンには、特別エリアでのドローンショー観覧チケット（※2）や限定グッズなどを用意しており、支援者の皆さまと共に本プロジェクトを盛り上げていきます。

また、お名前が残る支援証明書や、後日公開予定のドローンショー動画のエンドロールにお名前が掲載されるプランなども予定しており、現地に来られない方も全国からプロジェクトに参加することが可能です。

大阪・関西万博の理念を未来へつなぐ

本プロジェクトは、万博会期中のドローンショーをそのまま再現するものではありません。

大阪・関西万博が掲げたテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」、そのメッセージを改めて大阪の夜空に灯す取り組みです。

万博は閉幕しましたが、未来への挑戦は続いています。

“あの夜空を記憶の中だけに留めるのではなく、

もう一度、現実の光として届けたい。

そして、新たな記憶として未来へつないでいく。

あの感動を、もう一度。

そして、その先へ”あの感動を超える一夜を、ぜひ多くの皆さまにご参加いただければ幸いです。

※1…大阪・関西万博会期中に実施されたナイトプログラム「One World, One Planet.」の観覧者数推計。万博来場者のうち夜間帯まで滞在した割合を約6割とし、そのうち当該プログラムを観覧した割合を「ドローンショー実施日：約8割、未実施日：約1割」と仮定して算出した参考値。開催回数および来場者データは、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会「大阪・関西万博 エリア別来場者」（臨時理事会資料）より引用。

https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/20251007_rijikaisiryou.pdf



※2…【特別エリアでのドローンショー観覧チケットについて】

「特別エリアでのドローンショー観覧チケット」は、ドローンショーをより見やすいエリアでご観覧いただけるチケットです。本チケットはドローンショーの実施時間帯のみ有効であり、「EXPO2025 Futures Festival」イベント全体への入場を保証するものではありません。

なお、「EXPO2025 Futures Festival」では、展示・体験企画やステージプログラム等への参加について、主催者による事前抽選（無料）が実施される予定です。これらの企画への参加をご希望の場合は、別途「EXPO2025 Futures Festival」側の事前抽選へお申し込みください。（https://www.expo2025.or.jp/news/news-20260326-03/ ）

クラウドファンディング概要

▪️プロジェクト名

【開幕1周年記念】万博ドローンショー特別演出応援プロジェクト！！

▪️開始時刻

2026年3月27日（金）19:00

▪️URL

https://camp-fire.jp/projects/932443/idea

▪️資金用途

ドローンショー演出の拡張および制作費

▪️主な用途

ドローン機体運用費

演出制作費

アニメーション制作費

安全管理体制強化費

※本プロジェクトはAll-in方式で実施し、支援金額が目標に達しない場合でもプロジェクトは実行されます。

応援する 【開幕1周年記念】万博ドローンショー特別演出応援プロジェクト！！

イベント概要

▪️イベント名

大阪・関西万博開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」

▪️開催日時

2026年4月12日（日）10:00〜20:00頃（予定）

※ドローンショーは19:30〜19:45頃の実施を予定しております。

▪️会場

万博記念公園 もみじ川芝生広場（大阪府吹田市千里万博公園）

▪️交通アクセス

https://www.expo70-park.jp/guide/access



※会場は、大阪・関西万博会場（夢洲）ではありません。

※天候等の理由によりドローンの飛行が困難と判断された場合、ドローンショーは中止となる可能性があります。

※安全確保のため、イベント内容や実施時間は予告なく変更となる場合があります。