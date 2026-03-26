はやいもので3月もあとわずか、2026年も県内では様々な卒業式がありました。卒業生たちの門出を祝い、この春の卒業式をケーブルテレビ各局の協力のもと、映像とともに振り返ります。◇鴨島かもめこども園 ◇千松小学校 ◇徳島中学校 ◇城北高校 ◇阿南工業高等専門学校 ◇高越小学校 「せーの、いずみ先生、2年間ありがとうございました。」「こちらこそありがとう」◇四国大学 ◇