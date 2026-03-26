いざ さらば 2026卒業式総まくり【徳島】
はやいもので3月もあとわずか、2026年も県内では様々な卒業式がありました。
卒業生たちの門出を祝い、この春の卒業式をケーブルテレビ各局の協力のもと、映像とともに振り返ります。
◇鴨島かもめこども園
◇千松小学校
◇徳島中学校
◇城北高校
◇阿南工業高等専門学校
◇高越小学校
「せーの、いずみ先生、2年間ありがとうございました。」
「こちらこそありがとう」
◇長原小学校
❝卒業生3245人の思い出の学校❞
「卒業生3名のこれからの人生が、希望に満ちたものになることを心から祈っています」
「みなさんの大いなる成長と…みなさんの大いなる成長と活躍を祈念して式辞といたします」
❝最後の3人が卒業❞
「この学校の思い出はいつまでも色あせることはありません。大好きな長原小学校さようなら」
◇椿泊小学校
「150年以上も続いてきた、この椿泊小学校がなくなることはとても悲しいですけど、この椿泊小学校があったんだよってことは忘れてほしくないです」
◇千松小学校
◇鴨島かもめこども園
「ランドセル見せに来てね」
◇山城中学校
◇徳島大学
この時間は2026年の卒業式を映像で振り返りました。