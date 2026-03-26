はやいもので3月もあとわずか、2026年も県内では様々な卒業式がありました。



卒業生たちの門出を祝い、この春の卒業式をケーブルテレビ各局の協力のもと、映像とともに振り返ります。



◇鴨島かもめこども園

◇千松小学校

◇徳島中学校

◇城北高校

◇阿南工業高等専門学校

◇高越小学校

「せーの、いずみ先生、2年間ありがとうございました。」

「こちらこそありがとう」





◇四国大学

◇長原小学校

❝卒業生3245人の思い出の学校❞

「卒業生3名のこれからの人生が、希望に満ちたものになることを心から祈っています」

「みなさんの大いなる成長と…みなさんの大いなる成長と活躍を祈念して式辞といたします」

❝最後の3人が卒業❞



「この学校の思い出はいつまでも色あせることはありません。大好きな長原小学校さようなら」



◇椿泊小学校

「150年以上も続いてきた、この椿泊小学校がなくなることはとても悲しいですけど、この椿泊小学校があったんだよってことは忘れてほしくないです」



◇千松小学校

◇鴨島かもめこども園

「ランドセル見せに来てね」



◇山城中学校

◇徳島大学

この時間は2026年の卒業式を映像で振り返りました。