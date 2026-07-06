6日午後、大阪市都島区の大阪拘置所付近で、愛知県警が逮捕状を執行しようとした男が川に飛び込み、泳いで逃走した。大阪府警が行方を追っている。捜査関係者によると、男は面会のため大阪拘置所を訪れていた。川を泳いだ後、陸に上がって車で逃走した。近くで営業する屋形船の40代男性従業員は、若い男が流されながら川を泳いで渡ろうとする様子を目撃。捜査員とみられる人物が橋を渡って男を追っていたといい「突然の出来