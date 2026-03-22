漫画家の倉田真由美氏が２０日付のＸで、友人が「ぶつかりおじさん」の被害に遭ったと投稿した。倉田氏は「親しい女友だちが、某ターミナル駅で男性から肘で肩を思い切り殴られたらしい。いわゆるぶつかりおじさんというやつかもしれないが、そんな名称で軽い扱いをするのはおかしい、立派な傷害罪だろう」と不快感をあらわに。倉田氏の友人は「なんだか怪しい動きをしている人がいる」と注意していたものの、「避けられなか