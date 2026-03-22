俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が最終盤に突入し、公式サイトの人物相関図が大幅に更新された。物語の核心に迫る展開とともに関係性が一変し、新キャストの参加も発表され、終盤戦への期待が高まっている。【写真】新たな相関図を公開！”大きな変化”が…同作は黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せら