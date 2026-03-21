ブルージェイズに巨人から移籍した岡本和真内野手（２９）がＭＬＢで迎える初めてのシーズンへ、順調な調整を進めている。ＷＢＣ日本代表での活動を終えた和製大砲は、２０日（日本時間２１日）までのオープン戦に６試合出場して打率４割１分７厘をマーク。前日１９日（同２０日）は打っては２安打、守っても三塁線を襲った鋭い打球を逆シングルでグラブに収め、冷静にワンバウンドで一塁に送球してアウトにしてみせた。本人は