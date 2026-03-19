女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。反省を口にする場面があった。リスナーからのメールで、夜まで化粧をしていなかったことに気がつかず、見た目には気をつけようと反省したとの内容が寄せられ、大竹は「同じです」と一言。「鏡見てきたの？っていう頭の時とかありますよね、あたし」とスタッフに確認した。「特に舞台の本番とか別に…。後で