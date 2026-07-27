福岡市で39歳の男性会社員がタクシーにはねられ、死亡しました。きのう午後11時ごろ、福岡市博多区で「タクシーと30代男性の歩行者の事故、意識がない」と男性の友人から消防に通報がありました。警察によりますと、男性は福岡市博多区に住む会社員、佐伯亮さん（39）で、市内の病院に搬送されましたが、およそ40分後に死亡が確認されました。タクシーを運転していた73歳の男性にけがはありませんでした。現場は、飲食店やマンショ