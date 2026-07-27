元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが26日夜、Xを更新。「左」と「右」に言及した。蒼井は「何か発言すると左で幻滅とかお前は右だったのかとかになるんだけど」と書き出し「右思想とか左思想とかみんなそんなに分かって発言してるの？？」と疑問を呈した。そして「よく分かんないから私真ん中が良いんだけど」と述べた。この投稿に対し「Xでまともな奴はいないから相手にしないことですよ」「政府批判すると売国奴